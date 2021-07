Sebastiaan Bornauw tekent voor 5 jaar bij Wolfsburg: "Dit is een stap vooruit in mijn carrière"

Koen Casteels krijgt er na Aster Vranckx nog een landgenoot bij. Sebastiaan Bornauw ondertekende vanmiddag een contract voor 5 seizoenen bij Wolfsburg. Een mooie stap vooruit in de carrière van de Rode Duivel. De club van trainer Mark van Bommel komt dit seizoen namelijk uit in de Champions na de knappe 4e plek in de Bundesliga vorig seizoen.

Vorig jaar behoedde Bornauw FC Köln, waar hij 2 jaar speelde, nog van de degradatie met een cruciaal doelpunt tegen Schalke 04. "Bij Wolfsburg zie ik een mooie kans om een stap voorwaarts te zetten in mijn carrière", vertelt Bornauw. "Het is een topploeg in het Duitse voetbal en ik kijk erg uit naar de uitdagingen in de Bundesliga, maar ook in Europa."