VIDEO: Bornauw is held van Keulen en vermijdt rechtstreekse degradatie

Dat Schalke 04 zou zakken na dit seizoen was al een tijdje zeker, maar op de slotspeeldag werd nog bepaald wie hen zou vergezellen. Keulen, Werder Bremen en Bielefeld waren de kanshebbers. Bielefeld stond er met 32 punten het beste voor en deed wat het moest doen: winnen tegen Stuttgart met 0-2.

Voor Keulen zag de situatie er het slechtste uit. Het begon aan de laatste match met een punt minder dan Werder Bremen. Het moest dus rekenen op een misstap van Bremen én zelf winnen, want anders moest het rekenen op het doelsaldo en daarin stond het achter op Bremen.

Keulen slaagde er lang niet in om te scoren, ook al voerde het de druk steeds meer op. Hector miste in de slotfase een enorme kans. Fans zullen thuis gek geworden zijn, maar meteen daarna zorgde Bornauw wel voor de bevrijding. Hij kopte krachtig en knap de 1-0 binnen in de 86e minuut (zie video).

Werder Bremen en Schalke 04 degraderen rechtstreeks naar de tweede Bundesliga. Keulen mag in een dubbel barrageduel met de nummer drie van de tweede Bundesliga bepalen wie volgend seizoen in de eerste en wie in de tweede afdeling speelt.