Bornauw blijft met Keulen in Bundesliga na klinkende zege in barrages

Na de nederlaag in eigen huis (0-1) haalde Keulen vanavond stevig uit in de terugmatch. Bij de rust was het behoud al binnen. De Bundesligaclub stond 1-4 voor in Kiel.



Mekaar besnuffelen in het noorden van Duitsland was geen optie. Verdediger en clubheld Hector kopte meteen raak voor Keulen, Lee maakte een minuut later gelijk voor tweedeklasser Holstein Kiel.



Daarna begon de Andersson-show. In minuut 6 maakte hij al het 3e doelpunt van de avond. 7 minuten later trof hij ook raak met zijn hoofd: 1-3.

