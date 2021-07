Anderlecht haalt Benito Raman terug naar België: "Klaar om mijn waarde te bewijzen"

In zijn zoektocht naar aanvallende versterking is Anderlecht uitgekomen bij een oude bekende: Benito Raman. De spits met een verleden bij AA Gent, Beerschot, Kortrijk, STVV en Standard moet nu ook in het Lotto Park voor doelpunten zorgen.



De 1-voudig Rode Duivel was de voorbije twee seizoenen actief bij Schalke 04. De Duitse cultclub plukte Raman voor ruim 7 miljoen weg Fortuna Düsseldorf, dat hij naar de Bundesliga loodste met 10 goals.



Bij Schalke had Raman meer moeite om zich door te zetten. De spits scoorde in zijn eerste seizoen 4 keer in 25 wedstrijden, waarvan 19 in de basis. Vorig jaar waren dat 2 treffers in evenveel duels, maar slechts 13 in de basis. Na een horrorseizoen degradeerde Schalke 04 na 30 jaar nog eens uit de Bundesliga.



Bij Anderlecht hoopt Raman zijn carrière te herlanceren. "Als Anderlecht belt, dan hoef je niet lang na te denken", vertelt hij in een reactie op de clubwebsite. Ik ken hier ook al wat spelers zoals Van Crombrugge, Coosemans en Verschaeren. Ik ben klaar om mijn waarde te bewijzen bij RSCA en kijk al uit naar de eerste wedstrijden.”

"Benito moet ons aanvallend compartiment meer snelheid en diepgang geven”, duidt sportief directeur Peter Verbeke. “Daarnaast past hij perfect in de manier waarop we als ploeg agressief hoog druk willen zetten.”