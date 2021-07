18 inch wielen en "paddenstoel-achtervleugel": dit is de revolutionaire F1-bolide voor 2022

Al jaren staan de brandstofslorpende bolides onder druk. Is het echt nodig om een sport te organiseren die schadelijk is voor het milieu? Vanaf 2022 werkt de Formule 1 aan een duurzaam imago.

De hybride motoren blijven dezelfde, maar zullen gevoed worden door een biobrandstof. Die biocompontent in de brandstof is bij aanvang van het nieuwe seizoen erg beperkt. Maar het is een eerste stap in de goede richting naar een "duurzame toekomst" van de Formule 1.