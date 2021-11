Sprintrace? Alles wat je moet weten over "nieuwe" F1-kwalificatie zaterdag

De Formule 1 experimenteert dit seizoen op 3 circuits met sprintraces om de polepositie te bepalen. Dit weekend staat in Brazilië de laatste sprintrace op het programma. Hoe gaat het in zijn werk en levert het ook iets op? Ontdek het hier.

Wat is een sprintrace?

Het concept van een sprintrace is doodeenvoudig: het is nagenoeg hetzelfde als een gewone F1-race, maar dan korter. Terwijl in een Grote Prijs minimaal 305 kilometer wordt afgelegd, staat in een sprintrace amper 100 kilometer op het programma. Op Interlagos vervangen de sprintraces de kwalificaties. De uitslag van de sprintrace op zaterdag bepaalt dus de startorde voor de Grand Prix op zondag. De winnaar van de sprintrace verovert niet alleen de polepositie, maar krijgt ook 3 WK-punten. De nummer twee ontvangt twee punten, de derde één punt. Een welgekomen voorgift in de spannende WK-strijd dit jaar.

Verstappen was in Silverstone de snelste in de allereerste sprintrace in de Formule 1.

Wat met de kwalificatie voor de sprintrace?

Ook voor de sprintrace moet een startvolgorde worden bepaald, zeg maar de kwalificatie voor de kwalificatie. Daarvoor grijpt de Formule 1 terug naar het aloude recept van Q1 tot en met Q3. Na de vrije training van een uurtje op vrijdag volgen de kwalificaties voor de sprintrace. Een belangrijke verandering: in die traditionele kwalificaties mogen de rijders alleen de zachte banden gebruiken. Het programma: Vrijdagochtend: vrije training 1

Vrijdagmiddag: kwalificatie voor sprintrace

Zaterdagochtend: vrije training 2

Zaterdagmiddag: sprintrace

Zondag: Grote Prijs

Waarom experimenteren met sprintraces?

In de Formule 2 zijn de sprintraces al enkele jaren vaste prik, maar in de Formule 1 is het voorlopig een experiment. De Formule 1 hoopt met de sprintraces een nieuw kijkerspubliek aan te spreken en de tegenvallende cijfers op te krikken. In de Grote Prijs van Silverstone (18 juli) en Monza (12 september) mocht het grote publiek al eens kennis maken met het nieuwe concept. De uit elkaar gereten banden na de sprintrace waren alvast het ultieme bewijs dat de rijders tot het uiterste moeten gaan in de korte variant.

Waarschijnlijk rijden we in een treintje naar de streep en wordt het niet zo spannend. Lewis Hamilton