Tim Declercq is de rode lantaarn: "Niet echt iets om trots op te zijn"

Door de opgave van Amund Grøndahl Jansen is Tim Declercq plots de 145e en laatste renner in het klassement, de zogeheten rode lantaarn. 3u46'39" zat hij al langer in het zadel dan gele trui Tadej Pogacar. Declercq heeft een buffer van meer dan 18 minuten op Cees Bol, dus het ziet er goed uit voor dat alternatieve nevenklassement.

"Het is niet echt een eer, niet echt iets om trots op te zijn", zegt Declercq. "Maar ik ben hier niet voor het klassement, dus dat interesseert mij niet. Ik probeer het team zoveel mogelijk te helpen en voor de rest zoveel mogelijk krachten te sparen."

"Zolang ik Parijs haal, is het goed voor mij, op welke plaats ik dan eindig is van ondergeschikt belang."

Vroeger kon de rode lantaarn zijn aparte statuut te gelden maken in de criteriums na de Tour. "Nu is er maar eentje, vlak bij mijn deur in Roeselare. Het probleem is dat ik al onderhandeld heb, dus ik krijg er geen extra prijs voor."