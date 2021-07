Pogacar geeft leiderstrui extra likje gele verf in loodzware Pyreneeënrit

Op 8 kilometer van de top breekt de koers eindelijk open

De gele trui maakte in geen tijd kipkap van de rest, maar Jonas Vingegaard en Richard Carapaz sprongen toch nog op zijn bagagedrager.

Door het aparte draaiboek met de 37 klimkilometers in de laatste 60 kilometer kon de ellenlange studieronde in deze koninginnenrit gerust doorgespoeld worden.

Pogacar beheerst het spelletje, maar Vingegaard is de revelatie van de Tour

Aangezien Rigoberto Uran zijn podiumplaats uit handen zag glippen, had Pogacar aan de vinnige Vingegaard een ideale handlanger.

Carapaz beperkte zich tot grimassen en bleef voortdurend op de achterbank zitten.

Maar de acteur uit Ecuador speelde een spelletje blufpoker. Net voor de vod beantwoordde hij de guerrilla-tactiek van Pogacar met een messcherpe versnelling.

Vingegaard werd gesloopt, maar het Deense dynamiet haakte op enkele hectometers van de finish in al zijn taaiheid toch weer aan.

Meer zat er niet in, want het eindschot van Pogacar was overrompelend.

Vingegaard werd meer dan verdiend 2e, net voor Carapaz. Dat is ook de pikorde in het klassement, waar Uran nu 4e is.