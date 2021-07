Tiesj Benoot kan naar de Spelen: "Herstel verloopt naar wens"

De valpartijen in de 1e en 3e etappe in de Tour eisten hun tol bij Tiesj Benoot. Op weg naar de Mont Ventoux, in rit 11, gaf hij er uiteindelijk de brui aan. "Te veel last van mijn blessures", verklaarde hij toen. "Ik hoop dat mijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gedrang komt."

Na enkele dagen rust lijken de grootste problemen van de baan. Vandaag werkte Benoot een goede training af en verwacht hij geen problemen meer met het oog op de Spelen.

"Het herstel verloopt naar wens. Het gaat de goede kant uit. Ik neem zondagavond normaal gewoon het vliegtuig vanuit Parijs naar Tokio om 23u30."



Benoot komt er aan de start van de olympische wegrit met Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel, Wout van Aert en Mauri Vansevenant.