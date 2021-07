Nog een Belgische opgave: Tiesj Benoot verdwijnt nog voor de Mont Ventoux uit de Tour

Tiesj Benoot (27) is aan een reconversie bezig van klassiek type naar man voor het rondewerk, maar in de Tour de France kan hij niet werken aan die ontwikkeling.

Benoot was tijdens de openingsdagen in Bretagne betrokken bij enkele valpartijen en de Gentenaar geraakte nooit volledig opgelapt. Vooral zijn rug speelde hem parten.

Voor de start van de 11e etappe vertelde hij al dat hij dinsdag op weg naar Valence een zeer slechte dag had meegemaakt en vandaag was er geen beterschap.

Benoot belandde al snel in de achterhoede en zou de dubbele beklimming van de Mont Ventoux niet meer op de fiets meemaken.

De klimmer van DSM werd door bondscoach Sven Vanthourenhout geselecteerd voor de Spelen in Tokio (wegrit op 24 juli). Of zijn opgave iets aan die plannen verandert, is nog niet duidelijk.

"Het zijn kopbrekers voor de bondscoach", reageerden onze tv-commentatoren. "Ik zou dan toch durven te kijken naar reserves die klaar zijn." Dylan Teuns is reserve en won vorige week nog een etappe in de Tour.