Nog eens een zware val in de Tour: "De renners werden in de val gelokt"

In het peloton werd de snelheidsmeter de hoogte ingejaagd in de jacht op 3 vluchters, maar op 60 kilometer van de aankomst vloog een deel van het peloton het decor in.

"De weg werd smaller, het asfalt werd ruwer en het peloton stormde met hoge snelheid af op een blinde bocht in een afdaling", schetst Renaat Schotte, onze man op de motor.

"We hebben zelf even geflirt met het decor. Dit was een fout van organisator ASO, want er had altijd signalisatie moeten zijn. Een mobiele seingever voor het peloton had dit kunnen oplossen."

Na de val gaven Roger Kluge (Lotto-Soudal), Simon Yates en Lucas Hamilton (BikeExchange) op, Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) kroop met veel schaafwonden (ook door het struikgewas) weer op zijn fiets en ook Soren Kragh Andersen (DSM) kon zijn tocht naar Carcassonne voortzetten.