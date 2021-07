Mark Cavendish beent Eddy Merckx bij met 34e ritzege in de Tour de France

Rit 13 van de Tour in een notendop

Opnieuw maatwerk bij Deceuninck-Quick Step

Carcassonne is geen onbekende van de Tour de France, maar toch eindigde de rit er nog nooit op een massasprint. Veel kandidaten dus voor de vlucht van de dag, maar met Pierre Latour, Sean Bennett en Omer Goldstein viel die zowel in aantal als kwaliteit te mager uit.

Luitenanten Vakoc en Declercq maakten er maatwerk van. Net toen die laatste zijn werk had opgeknapt, omdat de vluchters toch bijna gegrepen waren, ging hij samen met een pak collega's tegen de grond. Sommige eindigden zelfs in het (zachte) ravijn. Het ruwe asfalt zorgde voor heel wat schaafwonden en ook 3 opgaves: Simon Yates, Lucas Hamilton en Roger Kluge.

Na een moment van wapenstilstand gooide Pacher er toch weer de beuk in. Onbegonnen werk om in zijn eentje meer dan 40 kilometer voor het peloton uit blijven.

De mogelijkheid tot waaiers en de naderende sprint zorgden voor de onvermijdelijke nervositeit in de finale. Deceuninck-Quick Step had heel wat renners vroeg moeten opsouperen, maar toch was de timing andermaal perfect. Cavendish hoefde maar een beetje te versnellen om voorbij ploegmaat Mørkøv te geraken, die zelf nog 2e werd. Jasper Philipsen eindigde in de 5e massasprint in deze Tour opnieuw in de top 3.