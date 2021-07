Geen prijs voor Theuns en Van Moer: "Politt was de sterkste vandaag"

Theuns: "Ik had mijn vriendin graag bloemen gegeven"

"Het was een goeie groep, maar misschien iets te goed", vertelde Edward Theuns (7e, Trek-Segafredo) aan de finish in Nîmes.

"Toen we wegreden, wist ik al dat het tactisch zeer moeilijk zou worden. We hadden voorin enerzijds hardrijders als Stefan Küng, Nils Politt en Stefan Bissegger en anderzijds waren er snelle mannen zoals André Greipel, Luka Mezgec en ikzelf."

"De aanvallen begonnen al vroeg op 50 kilometer van de finish. Bij de tweede aanval hadden ze meteen een vrij groot gat."

"De samenwerking was bij ons niet optimaal. Ik voelde me een van de beteren in de tweede groep. Het is jammer dat ik de boot gemist heb, maar er was niets aan te doen."

"Mijn vorm is goed. Ik hoop dat ik nog eens in zo'n ontsnapping geraak. Mijn vriendin is hier, maar ik had haar graag bloemen gegeven", lachte Theuns toch wat groen.