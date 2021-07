De puzzel valt eindelijk eens in elkaar voor hardrijder Nils Politt

Nils Politt heeft eindelijk zijn grote triomf te pakken, de vreugde was dan ook groot bij de Duitser. “Dit is een droom. Peter (Sagan, red.) moest vandaag de Tour verlaten door zijn knieproblemen en dus moesten we onze tactiek een beetje aanpassen."

"Er stond van bij de start een strakke wind en uiteindelijk zat ik mee in een grote kopgroep. Ik had de voorbije dagen al een goed gevoel en heb vandaag alles gegeven. Het kunnen afronden met een ritzege in de Tour, dat is ongelofelijk.”

“Er zaten veel sprinters en snelle mannen in onze groep, dus ik wist dat ik de koers hard moest maken en vroeg aanvallen. Na mijn eerste aanval waren we met 4 weg. Mijn ploegleider zei me toen dat ik het moest proberen en dus viel ik nog eens aan. Ik had al snel een kloofje van 20 à 30 seconden, hier dan solo aankomen is ongelofelijk.”

Wat ging er door zijn hoofd toen hij over de finish kwam? “Alle inspanningen die ik al geleverd heb, wielrennen is mijn passie. Ik ben zo vaak weg van huis door stages en wedstrijden. Maar een rit winnen in de Tour, mooier wordt het niet."