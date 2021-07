Geen nieuwe "smerige trucjes" voor Campenaerts: "Had zondag heel veel dorst"

En dan volgt vandaag de Mont Ventoux, tot twee keer toe zelfs. "Als 14-jarige, toen ik nog een zwemmer was, heb ik samen met mijn vader deze berg beklommen. Vandaag supportert hij voor mij op de Ventoux in de Tour."

"Ik heb veel plezier, maar momenteel is het minder als je tank leeg is in een wedstrijd op het allerhoogste niveau."

"In alle wedstrijden wilde ik aanvallend zijn en qua programma hebben we de limieten gezocht. Ik vrees dat ik die gevonden heb", vertelde de ritwinnaar in de Giro.

We hebben qua programma mijn limieten gezocht en ik vrees dat we die gevonden hebben.

"Opgave? Soms is het noodgedwongen"

Maar ondanks de jeugdherinneringen houdt Victor Campenaerts sterk rekening met een exit. "Soms is het noodgedwongen", zegt hij over een opgave.

"Ik was er zondag in Tignes al dichtbij. Ik moet er geen doekjes om winden: de vorige keer met de tijdslimiet was niet helemaal volgens het boekje. Dat was met smerige trucjes."

"Soms gebeurt dat in het wielrennen. Ik denk dat geen enkele renner mij dat kwalijk neemt. Ik beïnvloed geen klassement op die manier."

"Maar ik zal het niet meer doen. Als mijn moment gekomen is om buiten tijd gereden te worden, dan zal het zo zijn. De boodschap vandaag is om zo lang mogelijk bij Cavendish te blijven."

"Of ik zondag dan aan de klink van de volgwagen gehangen heb? Ik had heel veel dorst in de laatste 5 kilometer", besloot hij met een knipoog.