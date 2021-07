Monumentale Wout van Aert plant zijn Belgische vlag op de Mont Ventoux!

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft geen tijdrit of massasprint nodig gehad om het zegegebaar te maken in deze Tour de France: de Belgische kampioen was heer en meester in de loodzware bergetappe met twee beklimmingen van de Mont Ventoux. Van Aert liet zijn medevluchters op 33 kilometer van de finish in de steek. Bij de tenoren toonde Tadej Pogacar (UAE) voor het eerst sporen van kwetsbaarheid na een aanval van revelatie Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), maar hij verloor geen tijd.

Rit 11 in de Tour in de notendop

Winnaar van de dag: Wout van Aert had al 3 sprintzeges achter zijn naam staan in de Tour, maar nu verbluft hij met een zege in een bergrit, over 2 beklimmingen van de mythische Mont Ventoux dan nog. Hij had het alvast niet gestolen, want was in zowat elke ontsnapping de motor en had aan het einde ook de meeste paardenkracht onder de motorkap. Verliezer van de dag: Ben O'Connor was de revelatie van de bergrit naar Tignes, die hem naar de 2e plaats in de stand katapulteerde. Voor die inspanningen betaalt hij nu een prijs, want met 4 minuten aan de broek valt hij terug in de stand. Statistiek: Na Dylan Teuns zorgt Wout van Aert al voor de 2e Belgische ritzege in een bergrit in deze Tour. Het is van 1980 geleden dat de Belgen daarin slaagden. Morgen: Gaan we wellicht weer sprinten, in Nîmes. Het zal toch niet weer voor Van Aert zijn, zeker?

King of the Mountain! Beresterke Van Aert zegeviert in rit met 2 keer de Mont Ventoux

Actieve Alaphilippe in de openingsfase

Voor het eerst in de Tourgeschiedenis werd de Mont Ventoux 2 keer in 1 etappe aangedaan. De aankomst lag niet op de top, maar wel in het "Belgische" dorp Malaucène. Een etappe voor de geschiedenisboeken, daar had wereldkampioen Alaphilippe wel zin in. Hij animeerde een vroege vlucht, eerst met bolletjestrui Quintana (die er pijnlijk snel doorzakte) en daarna met Dan Martin, Rolland en Perez. Van Aert legde zich niet zomaar bij die situatie neer. Hij zette een tegenaanval op poten, met onder meer 3 renners van Trek en ook nog de Belgen Van Avermaet en Meurisse. Pas met de eerste beklimming van de Ventoux in zicht kwam dat groepje aansluiten bij het kwartet met Alaphilippe. In het peloton kreeg de ploeg van gele trui Pogacar een cadeau van Ineos, dat er een uitputtingsslag van wou maken, waardoor UAE in de wachtkamer kon blijven. De koplopers kregen maximaal 5 minuten voorsprong, waardoor ze voortdurend binnen schot bleven. Die spanning bleef de hele rit lang zoemen: zouden ze nog terugkomen of zat de winnaar vooraan?



Alaphilippe maakt de schifting

Van Aert schrijft geschiedenis

De eerste beklimming van de Ventoux werkte als een zeef: de 3 Treks (Mollema, Bernard en Elissonde), Alaphilippe, Meurisse, Van Aert, Durbridge en Perez waren de goudklompjes die overbleven.

De 2e tocht over de Ventoux, nu vanaf de moeilijke kant, moest uitmaken wie klatergoud was en wie 24 karaats. Elissonde leek het juweeltje van Trek te worden, maar Van Aert liet hem eerst sudderen en ging er dan op en over. Op de top had hij bijna anderhalve minuut voorsprong. Bij de favorieten werd het plan van Ineos aan flarden geschoten door Vingegaard, een ploegmaat van Van Aert. O'Connor, de nummer 2 in de stand, lag er toen al af, dus iedereen wou zoveel mogelijk tijd terugpakken op de Australiër. Gele trui Pogacar had een zwak momentje, maar sloeg dankzij zijn riante voorsprong nooit in paniek en werd ook nog eens gered door de afdaling naar de finish, waardoor hij Vingegaard alsnog kon bijbenen. Die afdaling bleek ook geen onoverkomelijke horde voor Van Aert. In de straten van Malaucène kon hij al beginnen te vieren, samen met de vele Belgische fans. Een hoogdag voor het Belgische wielrennen, en dat in de tricolore trui.

Van Aert gaat alleen op zoek naar leider Elissonde

Straf! Van Aert gaat in de aanval op de Ventoux: solo op zoek naar de zege

Meurisse: "Meedoen voor de zege was niet realistisch geweest"

Xandro Meurisse zorgde samen met Van Aert en Van Avermaet voor het Belgische kleurtje in de ontsnapping. Hij deed een verwoede poging om voor de favorieten uit te blijven, maar werd uiteindelijk 13e. "Als je mee bent, hoop je natuurlijk dat het beter zal uitdraaien. Ik had graag voor de zege gestreden, maar je moet ook realistisch zijn: Wout zou altijd beter zijn. Het is geen verrassing dat hij wint." "Het was een zot eerste uur, maar het was een goeie move om toch naar voren proberen te rijden. Ik had al 2-3 pijlen verschoten, maar voelde me toch nog goed." "Mijn ploegmaat Sbaragli kwam een paar keer zeggen: "Save the legs, this is your day", maar ik ben iemand die het beste van zichzelf wil geven als hij in een ontsnapping zit. De Tour is in ieder geval nog niet voorbij, ik zal er nog wel eens een rit uitkiezen."

Mollema: "Van Aert is geen gewone"

Bauke Mollema was samen met zijn ploegmaat Kenny Elissonde nog de grootste bedreiging voor Van Aert in de finale. "Toen hij aanging, moest ik het laten gaan. Van Aert is geen gewone, hij stak er echt bovenuit." "Voor ons verliep het nochtans perfect, want we wilden met veel renners mee zijn in de ontsnapping. Het was een speciale rit en dan wil je graag voorop rijden. Maar ik had natuurlijk nog liever gewonnen ook."

Rituitslag Rit 11 Rituitslag Rit 11 rit rit algemeen alg. naam ploeg resultaat 1 Wout van Aert TJV 5:17:43 2 Kenny Elissonde TFS +1:14 3 Bauke Mollema TFS +1:14 4 Tadej Pogacar UAD +1:38 5 Rigoberto Urán EFN +1:38 6 Richard Carapaz IGD +1:38 7 Jonas Vingegaard TJV +1:38 8 Alexey Lutsenko APT +1:56 9 Wilco Kelderman BOH +1:56 10 Enric Mas MOV +3:02 alles weergeven alles weergeven naam ploeg resultaat 1 Tadej Pogacar UAD 43:44:38 2 Rigoberto Urán EFN +5:18 3 Jonas Vingegaard TJV +5:32 4 Richard Carapaz IGD +5:33 5 Ben O'Connor ACT +5:58 6 Wilco Kelderman BOH +6:16 7 Alexey Lutsenko APT +6:30 8 Enric Mas MOV +7:11 9 Guillaume Martin COF +9:29 10 Pello Bilbao TBV +10:28 alles weergeven alles weergeven