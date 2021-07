Benoot: "Hoop dat Tour-opgave deelname aan Spelen niet in gedrang brengt"

Tiesj Benoot is een van de vijf Belgen voor de olympische wegrit in Tokio, maar stapte woensdag in de 11e Tour-etappe in de volgauto. "Ik heb te veel last van mijn blessures die ik opliep in de eerste week", legt de 27-jarige renner uit.

Benoot kwam ten val in de 1e rit en ging ook nog 2 keer neer in de 3e etappe. "Ik blijf kampen met de naweeën van die tuimelpertes", zegt hij.

"Ik had gehoopt dat ik me beter ging voelen na de rustdag. Afgelopen weekend had ik er in de bergen heel veel last van en na de rustdag is het alleen maar erger geworden. Dat heeft nu zijn tol geëist."



De renner van Team DSM heeft pijn in zijn hamstrings en aan zijn heup. "De blessures zijn niet superzwaar. Ik vermoed dat een paar dagen rust en behandeling wel zullen volstaan om te herstellen, maar het is natuurlijk wel een teleurstelling om de Tour te verlaten op deze manier."

"Ik hoop dat dit mijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gedrang brengt. Ik ga er in elk geval alles aan doen om daar gewoon op mijn best aan de start te kunnen verschijnen."