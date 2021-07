Wilfried Peeters: "Gemakkelijk voor Cavendish na sterk ploegwerk"

In de achtergrond kwamen twee Belgen nog snel opzetten. Wout van Aert werd tweede en Jasper Philipsen reed misschien zelfs de snelste spint. "Cavendish weet goed waar hij mee bezig is. Hij heeft er nu al drie zeges bij op zijn palmares sinds het begin van deze Tour", zegt Peeters.

"We hebben de rit goed ingestudeerd onder meer door de beelden te bekijken van toen André Greipel won in 2015. We wisten dat we op die laatste rotonde moesten aangaan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen vandaag."

In de 10e rit naar Valence was het een demonstratie uit het boekje van de blauwe sprinttrein. "Zeker als je naar de laatste 50 kilometer kijkt", zegt Wilfried Peeters.

Bij Deceuninck-Quick Step beschikken ze duidelijk over de beste sprinttrein in deze Tour. Ze wonnen voorlopig drie van de vier sprints met Mark Cavendish.

De droom van Cavendish in deze Tour blijft ondertussen maar duren. "Ik ga niet ontkennen dat we vandaag met een vraagteken zaten over hoe we het zouden aanpakken. We hadden gezegd dat we de tussensprint niet gingen doen om daar geen risico's te nemen."



"We wouden echt voor die extra punten aan de aankomst gaan. Alles op de overwinning vandaag en we kijken later wel voor het groen."