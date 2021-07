Nummer 33! Cavendish blijft sprintkeizer, Van Aert en Philipsen op 2 en 3

Rit 10 in de Tour in een notendop

Cavendish houdt nipt Van Aert en Philipsen af voor zijn 3e ritzege in de Tour

Cavendish komt weer stapje dichter bij Merckx

Omdat sprinters zoals Merlier, Démare en Coquard de Alpen niet hadden overleefd stegen de kansen voor de vluchters, zo klonk het bij de start in Albertville.

Niets was minder waar. Tosh Van der Sande en Hugo Houle hoefden niet eens aan te dringen om weg te geraken. Met hun tweetjes was het al bij voorbaat een kansloze missie, die op 30 kilometer van Valence ten einde kwam.

Tussendoor had Sonny Colbrelli de dikke punten meegepakt bij de tussensprint, terwijl Mark Cavendish zich niet eens met de debatten had gemoeid. Zouden de cols ook bij hem een tol hebben geëist?

Met de finish in zicht werden de voortekenen toch weer een stuk gunstiger. Deceuninck-Quick Step toonde zich uiterst alert in de korte maar hevige windslag - die alle sprinters zouden overleven - en rolde met een magistrale voorbereiding de rode loper uit voor hun sprinter.

Het leek erop alsof Cavendish zelf maar een paar keer harder op zijn pedalen moest stampen om zijn 3e zege in deze Tour binnen te halen. Wout van Aert en Jasper Philipsen hadden geprobeerd te profiteren van het werk van The Wolfpack, maar strandden in het wiel van de groene man.