Tim Merlier na opgave: "Sprinten op de Champs-Elysées blijft een droom"

Bij Alpecin-Fenix verloren ze vandaag met de klap 2 renners in de Tour. Mathieu van de Poel besliste vóór de start van de 9e rit om er een punt achter te zetten met oog op de Olympische Spelen, Merlier hield het onderweg voor bekeken.



Afgelopen maandag sprintte hij nog naar winst in Pontivy, maar het zal dus bij één ritzege blijven in deze Tour. "Op een gegeven moment was ik leeg en kon ik het tempo niet meer volgen", zegt Merlier.

"Ik probeerde zo lang mogelijk door te gaan in de hoop bergaf nog bij iemand te kunnen aanklampen, maar ik besefte dat het een onmogelijke missie was toen ik de grupetto te ver voor me zag rijden. Ik heb vandaag drie krachtrecords verbroken, dus ik kan het mezelf niet echt kwalijk nemen."

"Het niveau is gewoon heel hoog, en de koerssituatie hielp ook niet echt. Ik kan het ook niet op de weersomstandigheden steken. Ik was gewoon leeg op een bepaald moment. Sprinten op de Champs-Elysées blijft een droom. Ik was emotioneel toen ik van de fiets stapte omdat ik daar meteen aan dacht. Ik moet nog eens terug naar de Tour om in Parijs te sprinten."