Tim Merlier triomfeert na slagveld in finale, Primoz Roglic verliest ruim minuut

De 3e etappe van de Tour in een notendop:

De Sloveense favorieten komen allebei ten val

We vrezen nu al voor het medisch bulletin van vanavond. Als een val van Geraint Thomas (Ineos) en Robert Gesink (Jumbo-Visma, opgave) een tegenvallende amuse was, dan hadden de slotfase en de sprint helemaal een bittere nasmaak.

VIDEO: Roglic valt: "Ai ai ai, hij heeft last"

VIDEO: Valpartij: o.a. titelverdediger Pogacar ligt erbij

Merlier is soeverein, Ewan kermt het uit van de pijn

Door al het onheil was de eerste groep gedecimeerd tot een man of 20 en dankzij een enorme krachttoer van Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) leek het ergste achter de rug. En toch...



Jonas Rickaert en Jasper Philipsen leverden een lead-out uit het boekje voor hun kopman Tim Merlier, maar bij zijn aanzet haakten ook Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) in de vreemde slothectometers snoeihard in elkaar.

Merlier had in al het tumult vrij spel en won voor droomloods Philipsen, maar in de achterhoede was er vooral ongeloof en woede om de dramatische plotwendingen.

Er worden niet alleen talloze bezoekjes aan de dokters gebracht, er worden ook steeds meer gepeperde rekeningen gemaakt. Vandaag verloren enkel Alaphilippe, Van der Poel, Carapaz en Van Aert geen seconden.

Het is zonde voor Merlier, want zijn prestigieuze overwinning geraakt ondergesneeuwd door het risicovolle parcours dat organisator ASO had uitgestippeld.