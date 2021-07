Gezien in Villa Sporza: "Tackle afschaffen" en uitzinnige Spaanse commentator

Was de rode kaart voor Remo Freuler terecht? "Voor mij niet", zeiden Wesley Sonck en Gunther Schepens in koor. "Als dit niet meer mag, moet je de tackle afschaffen", ging Sonck nog een stapje verder.

Dennis van Wijk ging niet akkoord met de ex-Rode Duivel. "Zijn tweede been glijdt door op de voet van Moreno. Dat is wel een gevaarlijke tackle. Met zijn linkervoet raakt hij de bal, met zijn rechter raakt hij de Spanjaard."



"Dit is een zijwaartse tackle waarbij hij de bal raakt", antwoordde Sonck. "Als Moreno springt, zegt niemand daar nog iets over."

"Maar hij springt niet en breekt bijna zijn been", aldus Van Wijk. Conclusie? "Dan moet je maar blijven staan of zonder tackle spelen, zoals in het minivoetbal."