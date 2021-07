Spanje verwerkt penaltytrauma tegen Zwitserland en haalt halve finale

Spanje heeft zijn penaltytrauma verwerkt. Het schakelde Zwitserland uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord. Spanje gaf in een zwakke tweede helft een voorsprong weg door defensief geklungel. De strenge rode kaart voor Freuler kwam als een godsgechenk, dat niet uitgebuit kon worden in de verlengingen. Als België straks Italië verslaat, dan treft het Spanje in de halve finale.