Droom is voorbij, Rode Duivels sneuvelen in kwartfinales tegen uitgekookt Italië

Ook op dit EK zal de gouden generatie van de Rode Duivels geen prijs pakken. België verliest met 1-2 tegen een sterk Italië, dat in de halve finale Spanje ontmoet. Voor België is de kwartfinale het eindstation.

tweede helft, minuut 98. Einde. Ook op dit EK zal de gouden generatie van de Rode Duivels geen prijs pakken. België verliest met 1-2 tegen een sterk Italië, dat in de halve finale Spanje ontmoet. Voor België is de kwartfinale het eindstation. .

Het blijft maar duren bij Spinazzola. Hij wordt nu uiteindelijk op een draagbaar afgevoerd. Emerson is zijn vervanger. Ook Insigne is intussen naar de kant gegaan voor Berardi.

tweede helft, minuut 79. Het blijft maar duren bij Spinazzola. Hij wordt nu uiteindelijk op een draagbaar afgevoerd. Emerson is zijn vervanger. Ook Insigne is intussen naar de kant gegaan voor Berardi. .

77'

tweede helft, minuut 77. Spinazzola valt geblesseerd uit. Ook voor Spinazzola is het over & out. Hij glijdt ongelukkig weg en weet meteen dat het voorbij is. Tot ergernis van de Belgische supporters gaat hij ook nog even liggen. .