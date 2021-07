Jasper Stuyven na zijn tweede plaats: "Ik stond er, maar Mohoric was de sterkste"

Jasper Stuyven reed uit de ruime groep richting de ontsnapte Matej Mohoric. In de finale schudde de Sloveen iedereen van zich af. "Mohoric was sterk vandaag. Zeker op het steile stuk probeerde ik gewoon mijn eigen tempo te rijden om het verlies een beetje te beperken", analyseerde Stuyven. "Ik hoopte nog terug te komen, maar op de allerlaatste klim was ik er nog niet bij. Dan was het over and out voor mij." "Het is natuurlijk weer stom, het was een kans en volgens mij stond ik er. Maar Matej was gewoon de sterkste vooraan." Het werd opnieuw een tweede plaats voor Jasper Stuyven in een grote ronde. "Ik hing lang op 30 seconden. Op het einde heb ik het een beetje laten lopen. Enkel de overwinning telt, we zullen maar blijven proberen zeker." Stuyven maakte deel uit van een vroege ontsnapping met heel wat Belgen. "Het was een gevecht. Het ging ook enorm rap en ik moest er toch even van bekomen." "Het was een goed moment om dan met Victor Campenaerts naar voor te springen. Achter ons keken ze naar elkaar, dus daar hebben we van kunnen profiteren."

Ik ben niet meteen in het voordeel op die steile percentages met mijn kilo's Jasper Stuyven

"Toen Mohoric op de beklimmingen het tempo erop legde, moest ik vooral op de steilere stukken lossen. Ik ben niet meteen in het voordeel op die steile percentages met mijn kilo's."

De vorm van Stuyven lijkt wel in orde te zijn. "Het doet nu toch zeer aan mijn benen. De voorbije dagen voelde ik mij niet super. Maar het werd steeds beter en beter." Gaat Stuyven vanavond nog de wedstrijd van onze Rode Duivels volgen? "Als ik niet in slaap val, zeker."

Van Moer: "Mohoric heeft mij kapotgereden"

Brent Van Moer was mee toen Matej Mohoric aan zijn raid begon, maar hij zag vanaf de eerste rij dat er niets aan te doen was. "Ik wou anticiperen, want met die grote namen moest ik niet naar de heuvelzone gaan." "Alleen botste ik op een ijzersterke Mohoric. Die heeft mij onderweg zoveel pijn gedaan dat ik dat op het einde moest bekopen. Hij reed mij echt kapot. Ik probeerde zelfs op kop te komen om het tempo te doen zakken." Ook de andere Belgen hadden snel door hoe de vork in de steel zat. "We keken bergop naar elkaar met een blik van: hoe rijdt die hier. Hij vroeg ook niet om over te pakken."

Campenaerts: "Mijn vaatje liep leeg"