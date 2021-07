Mohoric maakt de cirkel in de grote rondes vol, aanvaller Van der Poel blijft op gele troon

Rit 7 in een notendop

Bekijk de slotfase:

Waanzinnige openingsfase

Met ook nog Van Moer, Bakelants, Campenaerts, Stuyven, Gilbert en Meurisse waren de Belgen goed vertegenwoordigd. In het peloton was het even paniek bij het UAE van Pogacar, maar uiteindelijk berustten ze in hun lot: het zou een hele dag werken worden om niet met minuten naar de koplopers te gooien.

Alarmbellen gaan af op Signal d'Uchon

Mohoric: "Nooit gedacht dat ik die grote namen zou kunnen verslaan"

Niet voor het eerst in deze Tour zagen we de ritwinnaar na de finish nog een tijdje uithuilen. "Ik had al een rit in de Giro en de Vuelta gewonnen, maar dit is toch nog andere koek", zei Matej Mohoric toen de tranen opgedroogd waren. "Dit is de grootste race in de wereld."

"Net als in de Giro en de Vuelta was dit een ontzettend lange rit. Dat ligt mij wel. Blijkbaar kan ik heel lang een hoge snelheid aanhouden."

"Ik had gisteren in het routeboek gezien dat dit voor een type zoals ik een zeldzame kans in deze Tour was. Ik moest dus alles op alles zetten. Op een of andere manier geraakte ik ook in de goeie vlucht, alleen zaten er heel veel sterke renners bij. Ik had nooit gedacht dat ik die zou kunnen verslaan."

"Met het oog op de bergpunten viel ik aan op die eerste helling, maar plots had ik een gaatje. Ik dacht: waarom niet? De kilometers vlogen eraf en ik voelde mij nog altijd oké. Ik kan niet geloven dat het mij gelukt is."