De 11 van Joos zonder De Bruyne? "Als ruimte er ligt, zet je Doku of Mertens"

Wat als? Wat als De Bruyne en Hazard niet fit zijn voor de wedstrijd tegen Italië? Kiest Roberto Martinez dan voor een aanvallende vervanger of kiest hij voor zekerheid op het middenveld? De analisten in Villa Sporza doen hun voorspelling: "Voorin heb je iemand nodig die de Italianen kan kwetsen."

Een denkoefening die de analisten liever niet maken, maar toch. België zonder Eden Hazard en Kevin De Bruyne tegen Italië. Hoe zou die ploeg eruit zien? Frank Boeckx laat de innerlijke Roberto Martinez in zich los en doet twee opstellingen uit de doeken. "Wat goed is, gaat de bondscoach niet veranderen", opent Boeckx in Villa Sporza. "Hij zal dezelfde verdediging opstellen en het middenveld met Witsel en Tielemans behouden." "Vooraan komt Mertens erbij. Dat is iemand die daar al 100 keer gespeeld heeft. Dat kan toch tellen. En hij kent de Italianen ook."

"Een tweede optie is Dendoncker posteren naast Witsel en Tielemans een rijtje vooruit schuiven. Eventueel zouden Praet, Vanaken en Trossard die positie ook kunnen innemen. Die laatste schat Martinez hoog in."

Aan Carrasco wordt niet getwijfeld aan tafel en is in beide opstellingen de ideale vervanger van Hazard.

Tielemans als sloophamer?

Welke opstelling draagt de voorkeur van de analisten? "Doe mij maar de tweede", vindt Youri Mulder. "Omdat ik Mertens niet goed vond invallen tegen Portugal." "Als De Bruyne wegvalt, heb je voorin iemand nodig die een creatieve pas kan geven. Dat heb je met Mertens of Doku niet. Tielemans zou daar kunnen spelen, maar ik weet niet of hij even goed druk kan zetten op een verdediging als De Bruyne", vraagt de Nederlander zich af. Tomasz Radzinski is het niet eens met zijn collega. "Wanneer je met de tweede opstelling van start gaat, mis je naast Lukaku toch nog iemand die diepte geeft aan het spel." "De Duivels hebben daar iemand nodig die de Italiaanse verdediging kan kwetsen", meent Radzinski. "Met Tielemans in die positie zal dat niet lukken."

Als De Bruyne wegvalt, heb je voorin iemand nodig die een creatieve pas kan geven. Dat heb je met Mertens of Doku niet. Youri Mulder

Youri Tielemans bewees in de Premier League al meermaals dat hij beschikt over een kanonschot. Is hij daardoor een wapen hoger op het veld? "Ik heb de indruk dat hij het liefst niet zo hoog geduwd wordt", meent Filip Joos. "Hij is het bij Leicester gewend om iemand voor zich te hebben, maar hij kan veel." "Hij is niet aan een toptoernooi bezig, vreemd genoeg." Filip Joos twijfelt of de jonge middenvelder zijn draai wel zou vinden naast Lukaku. "Tielemans moet het spel voor zich hebben, met zijn rug naar de goal krijgt hij het moeilijk."