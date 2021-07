Spuit Martinez een rookgordijn over De Bruyne en Hazard? "Je voelt de onzekerheid bij Italië"

Tomasz Radzinski meent dat De Bruyne een grotere kans heeft om te starten dan Hazard. "Als je iemand met een inspuiting kunt laten spelen, lijkt het mij Kevin. Die verteer je namelijk makkelijker in de enkel dan in de hamstring."

Uiteraard was het in Villa Sporza een thema: de blessures van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Karl Vannieuwkerke stelde aan zijn gasten de vraag of bondscoach Roberto Martinez bewust twijfel zaait.

Kaka-in-de-broek-theorie

Vannieuwkercke gooide ook nog de befaamde Ewing-theorie in de groep. "Toen wonnen de New York Knicks plots zonder sterspeler Patrick Ewing", weet Joos. "De theorie stelt dat de rest van het team boven zichzelf uitstijgt zonder de vedette. De EK-finale van 2016, toen Ronaldo geblesseerd uitviel, is een mooi voorbeeld."

Boeckx lacht: "Ik denk dat toch de kaka-in-de-broek-theorie zal gelden. Als Italië ziet dat Kevin De Bruyne het veld opstapt..."

Of het nu bewust is of niet: Joos merkt wel dat er twijfel heerst bij Italië. "De onzekerheid werkt. Ik denk dat ze veel liever hebben dat ze weten of ze allebei spelen dan dit. Mancini verkondigde ook al dat Martinez spelletjes speelt."