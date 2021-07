Italië-expert Filip Joos blikt vooruit: "Zonder De Bruyne middelgroot probleem"

Geraken Eden Hazard en Kevin De Bruyne tijdig fit voor de wedstrijd tegen Italië? Dat is dé vraag die ons land nu al sinds zondag bezig houdt. En zeker geen onbelangrijke vindt Filip Joos.

"Als De Bruyne fit geraakt, ligt de individuele kwaliteit bij ons toch iets hoger. Italië heeft een zeer sterk middenveld en daarom is het nog belangrijker dat hij er morgen bij is."

"Zonder De Bruyne heeft België toch wel een middelgroot probleem. Hij is onze beste veldspeler en de man die de boel doet draaien", licht Joos toe. "Zelfs aan 80 procent moet je hem opstellen, want dan moeten Jorginho en co hem toch voortdurend in de gaten houden."

"Italië speelde Zwitserland in de groepsfase kapot door een statisch Zwitsers middenveld. Dat kan het bij ons ook zijn als De Bruyne niet meedoet."