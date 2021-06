Jorginho: "We mogen niet denken dat we al iets geweldigs hebben gedaan"

Jorginho is niet verbaasd over de vroege exits van favorieten zoals Duitsland, wereldkampioen Frankrijk en Europees kampioen Portugal. "Dat toont enkel dat er geen verrassingen of gemakkelijke wedstrijden meer zijn", zei hij. "Voetbal is niet meer wat het was, waarbij al op voorhand was geweten hoe het zou uitdraaien."

"Iedereen is er zich van bewust dat we geen fouten mogen maken in deze fase van het toernooi", zei de spelverdeler nog. "We mogen niet denken dat we al iets geweldigs hebben gedaan. We zijn op de goede weg, maar moeten op de tanden blijven bijten."