Youri Tielemans voor duel met Italië: "België is realistischer geworden"

Voor Youri Tielemans was het persoonlijk nog geen top-EK, al zat er tegen Portugal in zijn spel duidelijk een stijgende lijn.

"Ik heb nog veel in petto op dit EK. Nog veel", begon Tielemans met een lachje aan zijn ontmoeting met de pers.

"Mijn eerste matchen waren matig. Het was goed noch slecht. Maar ik blijf rustig en ben zelfkritisch. Tegen Portugal was het al beter. Ik deed verdedigend mijn werk en probeerde in balbezit mijn ding te doen, ook al was dat moeilijk. We hadden de bal langer in de ploeg moeten houden."

"In het algemeen vond ik het een goeie prestatie. Op het einde trok ik nog een spurtje van 60-70 meter om Yannick (Carrasco) bij te staan bij een tegenaanval. Zijn pass was jammer genoeg niet goed genoeg. We hebben er twee minuten over gesproken en dan is dat vergeten. Als je wint is het makkelijker om daar overheen te stappen. Volgende keer zal die pass wel beter zijn."