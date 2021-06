Blog: Duivels trainen in "open kwartier" nog zonder De Bruyne en Hazard

19:51 19 uur 51. Enkele Rode Duivels hebben hun familie gezien, Eden Hazard gespot op het trainingsveld. Enkele Rode Duivels hebben hun familie gezien, Eden Hazard gespot op het trainingsveld

Einde open training Het eerste kwartier van de training zit erop. De livestream wordt uitgeschakeld.

Training! De training is begonnen. Bekijk het eerste kwartier in onze livestream.

Bekijk de persconferentie met Dries Mertens

17:10 17 uur 10. De persbabbel met Dries Mertens is afgelopen.

17:03 17 uur 03. Mijn EK kan beter. Maar voetbal is een ploegsport. Ik ben de eerste om te zeggen: misschien moet ik nu eens op de bank zitten, zo lang we maar winnen. Hopelijk komt er nog een mooi moment voor mij waarin ik mijn waarde kan tonen. Dries Mertens.

17:00 17 uur . "Kans grijpen". "Of dit de laatste kans voor België is om een trofee te pakken? Ik vind van niet, neen. We moeten beseffen dat we nu een kans maken en dat je niet veel kansen krijgt om iets te winnen, maar het is niet onze laatste kans. We zijn iets aan het neerzetten, op alle vlakken. We weten waar we naartoe willen. Ik geloof enorm in de toekomst van België. Maar ik vind wel dat we deze kans moeten grijpen, dat wel", zegt Dries Mertens.

16:59 16 uur 59. Ik speel al 8 jaar in Italië en kijk dus enorm uit naar onze kwartfinale tegen hen. Iedereen is op dit EK onder de indruk van Italië. Ze hebben 31 matchen gespeeld zonder nederlaag. Dat geeft hen vertrouwen. Ze hebben een mooie mix van jongeren en ervaren spelers. Dat ze zo goed zijn en mooi voetballen, verrast me niet. Dries Mertens.

16:47 16 uur 47. Wat ik van Italië vind? Het is een heel sterke ploeg, met een heel sterk middenveld. Dat weten we. Maar wij hebben ook grote kwaliteiten. Zelf wil ik ook nog iets tonen. Ik weet dat het niet altijd even goed was wat mij betreft op dit EK, maar ik blijf daar rustig onder. Ik ben zelfkritisch. Mijn match tegen Portugal was al veel beter. Youri Tielemans.

16:40 16 uur 40. We hebben lessen getrokken uit het WK 2018. We spelen realistischer. We proberen mooi te voetballen en kansen te creëren, maar soms moet je ook kunnen afzien en het op een andere manier doen. Youri Tielemans.

16:25 16 uur 25. Mertens en Tielemans. Zo meteen gaan de persbabbels met Dries Mertens en Youri Tielemans van start. Die volgen we op de voet met live-tekst.