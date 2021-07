Iljo Keise over tijdrit: "Van Aert heeft kleine opdoffer moeten verwerken"

In de aanloop naar zijn Olympische Spelen heeft Wout van Aert geen toptijd kunnen neerzetten in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk. "Wout van Aert heeft vandaag wel een kleine opdoffer moeten verwerken. Ik denk dat hij er net als iedereen meer van had verwacht", zegt Keisse.

"De eerste dag leek hij mij ook al niet top te zijn. Als Alaphilippe ging, deed hij heel snel teken naar Roglic dat hij zelf moest reageren. Daarna kwam hij wel opnieuw op kop, maar kreeg hij het gat niet meer dicht."

"Hij lijkt mij zeker iets minder dan vorig jaar te zijn. Je weet natuurlijk nooit, hij heeft super veel talent. Misschien doet de Tour hem juist goed en kan hij daarna iets speciaals doen op de Spelen. Laat ons hopen."

Karl Vannieuwkerke zou vorig jaar voor de val van Evenepoel in de Ronde van Lombardije gezegd hebben dat we twee medailles op de Spelen zouden halen met Van Aert en Evenepoel.

"Ik dacht aan zilver en brons voor onze landgenoten in de olympische tijdrit net achter het goud van Filippo Ganna. Zeker na zijn tijdrit in de Giro", zegt Vannieuwkerke. "Als je het mij nu vraagt, denk ik dat we heel blij zullen zijn met een medaille."