Ook Geraint Thomas strijdt nog mee: "Wonder boven wonder stelt hij het goed"

"Een beetje door elkaar geschud, maar klaar om er weer voor te gaan." Met die boodschap verscheen Geraint Thomas vanmorgen weer aan de Tourstart in Redon.

De Tourwinnaar van 2018 was gisteren een van de eerste slachtoffers in een hectische etappe. Hij verloor de controle over het stuur bij een drempeltje en nam de onfortuinlijke Robert Gesink mee in zijn val. Thomas bleef even zitten met een pijnlijke grimas, maar reed de etappe toch uit.

Achteraf bleek dat Thomas zijn schouder had ontwricht, maar niets had gebroken. "Eigenlijk stelt hij het wonder boven wonder nog goed", zegt ploegmaat Dylan van Baarle.

"Hij is wat stijf na zijn val van gisteren, maar ik denk dat hij er goed vanaf is gekomen. We moeten nu dag per dag bekijken hoe hij er doorheen komt. Vandaag proberen we geen tijd te verliezen en morgen zien we dan wel waar hij eindigt in de tijdrit."