Frankrijk-killer Zwitserland: een stuntploeg met bescheiden voetbalgesternte

Magere EK-geschiedenis

Het was als David tegen Goliath. De succesrijke Fransen leken op papier zegezeker, maar struikelden gisteren over de dappere Zwitsers. De voetbalgeschiedenis van La Nati, de bijnaam van de Zwitserse ploeg, is een niemendalletje vergeleken met het rijkgevulde palmares van Les Bleus. In de vroege dagen van de voetbalsport kenden de Zwitsers met enkele kwartfinales op WK's hun bescheiden succes, maar op het EK zou Zwitserland zich pas voor het eerst in 1996 kunnen plaatsen voor het hoofdtoernooi. In vier EK-deelnames kon Zwitserland zich één keer plaatsen voor de knock-outs: in 2016 sneuvelde in de 1/8e finales tegen Polen, na strafschoppen. Gisteren werd er geschiedenis geschreven tegen Frankrijk: hun zege levert La Nati nu al hun beste EK-prestatie ooit op.

Shaqiri scoorde op Euro 2016 met een heerlijke schaar.

De hand van Petkovic

De man aan het stuur van La Nati is de Bosnische Kroaat Vladimir Petkovic, die al vanaf de jaren 90 in de Zwitserse competitie aan zijn trainerscarrière bouwde. Als coach van Lazio boekte hij in 2013 zijn grootste succes, door de Coppa Italia te winnen. In 2014 volgde Petkovic de legendarische Ottmar Hitzfeld op als bondscoach van Zwitserland, die van het land een charmante outsider had gemaakt, maar wel weinig succesvol was.



Onder Petkovic zette Zwitserland een stap voorwaarts. Hij gidste zijn ploeg met goed voetbal en veel strijdlust op de laatste twee grote toernooien, het EK 2016 en het WK 2018, telkens voorbij de groepsfases. Twee keer waren de 1/8e finales meteen ook het eindstation.

Petkovic schrijft samen met Zwitserland geschiedenis.

Stuntelftal zonder sterren

Wie als voetballeek de ploeg van Zwitserland bekijkt zal wellicht weinig namen herkennen. De Zwitsers kunnen niet teren op de klasse van grote sterren, maar vangen dat op met een groot strijdershart en een goede organisatie.

De bekendste namen zijn die van aanvoerder Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri. Xhaka vertrok na vier sterke seizoenen bij Mönchengladbach in 2016 met mooie adelbrieven richting Arsenal. Daar is hij ook vandaag nog basispion centraal op het middenveld, al is de kritiek in Londen nooit veraf.

Shaqiri is op zijn 29e bankzitter in Liverpool. Het eeuwige talent zal de stap naar de wereldtop wellicht niet meer zetten, maar blijft een wapen voor de Zwitsers. Tegen Turkije scoorde hij tweemaal in de 3-1-zege.

Ook in doel staat er met Yann Sommer een topper. Hij brak door bij Bazel, debuteerde in 2012 voor de nationale ploeg en groeide gestaag uit tot titularis in de kooi. De Mönchengladbach-doelman is vandaag één van de beste doelmannen in de Bundesliga en is bezig aan een ijzersterk EK. Hij pakte gisteren de beslissende penalty van Mbappé.

Sommer kroonde zich gisteren tot held van de natie.

De rest van de basisploeg oogt niet heel indrukwekkend, maar heeft wel veel ervaring. Haris Seferovic bijvoorbeeld, die gisteren de openingstreffer binnenkopte. De topschutter van Benfica werd al vaak bekritiseerd, maar blijft ook dit EK voor goals zorgen.

Steven Zuber maakte gisteren indruk op de linkerflank. De onvermoeibare Zuber is een trouwe soldaat van Petkovic, vormt op links een goed duo met routinier Ricardo Rodriguez en kan een smeerlapje zijn als het moet. Ook de jongere generatie staat stilaan op bij La Nati. Dortmund-verdediger Michael Akanji (25) is centraal een rots in de branding. Zijn collega achterin, Mönchengladbach-centerback Nico Elvedi (24), koppelt kracht aan voetballend vermogen. Breel Embolo (24) imponeerde dit EK al met zijn fysieke presence en zijn snelheid. Ook Augsburg-middenvelder Ruben Vargas (22) lijkt klaar om in de toekomst een belangrijke rol in de voorhoede te gaan spelen.

Na Frankrijk ook Spanje voor de bijl?

Zwitserland staat voor het eerst in zijn geschiedenis in de kwartfinale van een EK voetbal. Daarin treft het vrijdag in Sint-Petersburg Spanje. Beide landen speelden eind 2020 nog twee keer tegen mekaar in de Nations League. Thuis wonnen de Spanjaarden met 1-0, in Zwitserland werd de buit verdeeld: 1-1. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen op een groot toernooi was op het WK in 2010. In de eerste wedstrijd van de groepsfase gingen de Spanjaarden verrassend met 0-1 de boot in. Zonder erg, want het verhinderde Spanje niet om uiteindelijk wereldkampioen te worden. Vrijdag krijgt La Nati opnieuw een kans om Europa te verrassen en de halve finale te halen. Wie het daarin kan treffen? De winnaar van het duel tussen Italië en de Rode Duivels.