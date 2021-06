Een stunt van jewelste! Zwitserland krijgt favoriet Frankrijk op de knieën na strafschoppen

Raphael Varane stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken na affluiten. "Uiteraard is het een grote ontgoocheling voor ons", zei de verdediger van Real Madrid. "In de eerste helft waren we heel slecht. maar na de rust hebben we goed gereageerd."

Toch kwam Zwitserland opnieuw in de wedstrijd. "We lieten te veel ruimte en ze konden nog twee keer scoren. Het is moeilijk om hier nu conclusies uit te trekken, de ontgoocheling primeert. Alles was afwezig wat ons normaal zo goed maakt."

"Strafschoppen, dat is een loterij. We hadden misschien wel moeten scoren in de verlengingen. We hadden kansen."

Wat moet er nu gebeuren? "We moeten hier over praten en naar onze volgende doelen kijken. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen, het is een moeilijk moment."