Italiaanse tegenstander: "Romelu Lukaku is de beste nummer 9 ter wereld"

Atalanta Bergamo-middenvelder Matteo Pessina stak vandaag zijn bewondering voor Romelu Lukaku niet onder stoelen of banken. "Hij is volgens mij de beste nummer 9 ter wereld. Tegen Portugal zag je dat hij twee of drie verdedigers tegelijk aan de praat kan houden."

"Lukaku ondersteunt de hele ploeg en heeft zich op technisch vlak enorm verbeterd in de Serie A. We kennen hem heel goed en dat kan ons misschien helpen in de wedstrijd vrijdag. Hopelijk kan Giorgio Chiellini terugkeren in de ploeg, dat zou een boost voor ons zijn."

Pessina hoopt dat Kevin De Bruyne speelklaar geraakt voor de clash in München. "Hij heeft getoond één van de beste spelers ter wereld te zijn. Ik wil dat hij er tegen ons bij is, dat hij op het veld staat en dat we dan proberen hem af te stoppen."



Na een indrukwekkende groepsfase moest Italië tegen Oostenrijk vol aan de bak in de achtste finales. De Squadra Azzurra had verlengingen nodig, waarin Pessina de 2-0 maakte. "Ik voorspel tegen België een nog moeilijkere wedstrijd. Maar als we tot het einde op het EK willen blijven, moeten we tegen de sterkste teams voetballen."