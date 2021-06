Filip Joos blikt vooruit op clash tegen Italië: "Er zal meer ruimte zijn"

Nu de Rode Duivels Portugal gewipt hebben, kan er uitgekeken worden naar de volgende hindernis. De Italianen moeten vrijdag voor de bijl in de kwartfinale. "Tegen Italië gaan we een andere wedstrijd krijgen, eentje die ons beter ligt", zegt commentator Filip Joos.

Over Portugal: "Stuur Brych maar naar huis"

Beginnen deed Joos bij België-Portugal, waar hij een ijzersterke Thomas Vermaelen zag. "Voor mij is Vermaelen man van de wedstrijd. Eden Hazard was ook goed. Maar wie zeker niet man van de match is, is Felix Brych", was hij streng voor de ref.

"Een goede scheidsrechter geeft geel aan Palhinha bij die fase met Lukaku. Dan zou hij daarna ook die fout niet meer maken op De Bruyne, die zich blesseert. Of wel, en dan pakt hij een tweede gele kaart. Ach, stuur Brych maar naar huis."

Het was vooral de verdediging die gisteren uitblonk. "Ze waren echt goed. We vinden het ook allemaal maar normaal wat Courtois doet. Ik ben heel gerust dat hij daar staat. We hebben geluk dat we hem hebben en niet Rui Patricio. Als de rollen omgekeerd waren, hadden we die wedstrijd verloren."

Een domper op de feestvreugde was het uitvallen van Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Raken ze fit voor de kwartfinales? "Hazard wordt heel moeilijk, denk ik. Over De Bruyne heb ik wel weer een goed gevoel. We hebben hem echt wel nodig. Hij kan die ideale bal geven, waar je echt mee kan counteren."

Over defensieve Duivels: "Ik schrik er soms van"

De Duivels toonden een ander, defensiever gelaat dan wat we van hen gewoon zijn. "Ik schrik er soms van. De tweede helft deed me denken aan die tegen Brazilië op het WK in 2018", zegt Joos. "We creëerden geen kansen meer. Die counter met Carrasco moest altijd beter uitgespeeld zijn. Dat moet echt beter als we ver willen geraken in dit toernooi. Maar goed, de lastige klip is omzeild, en da's goed."

Onze counters moeten echt beter als we ver willen geraken in dit toernooi. Filip Joos

Over Italië: "Ik kijk uit naar duel Chiellini-Lukaku"

De volgende klip wordt Italië, opnieuw lastig. "Maar dat is wel een mooiere. Eentje waar mos en bloemen op groeien. We gaan een andere wedstrijd krijgen, eentje die ons meer ligt. Er zal ruimte zijn, bijvoorbeeld in de rug van Spinazzola."

"De Italiaanse voorhoede is niet van het niveau van die van de Belgen. Insigne is een prachtige voetballer, maar als het om de prijzen gaat, zoals in de Champions League met Napoli, dan heeft hij het moeilijk." "Immobile loopt er ook wat nukkig bij, wanneer hij niet scoort. Verder zal Chiesa wellicht spelen in de plaats van Berardi. Dat is iemand die er altijd voor gaat, daar moet je voor opletten." De sterkte van de Italianen ligt volgens Joos dan ook niet vooraan. "Het is vooral hun middenveld dat heel sterk is. In de verdediging kijk ik dan weer enorm uit naar het duel Chiellini-Lukaku. Dat wordt een strijd met heel veel respect." "In de wedstrijden tussen Inter en Juventus in de Serie A spatten de gensters eraf, als Lukaku en Chiellini tegen elkaar speelden. Maar op een manier waar je echt van genoot."