De EK-Tribune over Bel-Por: "Met al ons talent mocht het wel wat meer zijn"

In De Tribune kaartte presentator Jonathan Metdepenninghen na over België-Portugal met commentatoren Filip Joos en Aster Nzeyimana. Joos was blij met de Duivelse zege, maar zag ook dat er nog veel werk aan de winkel is.



"We zijn door, maar ik heb voldoende realiteitszin om me te verplaatsen in het hoofd van een doorsnee Sloveen die naar de wedstrijd keek. Of die tevreden is, dat durf ik te betwijfelen. Deze match was een draakje, daar moet je eerlijk in zijn."



"Ik schrik er toch van hoe we soms worden weggezet in grote delen van een wedstrijd. Dit deed me wat denken aan de match tegen Brazilië op het WK. Met al ons talent moeten we toch meer kunnen dreigen."



"Het is niet ondenkbaar dat Portugal kwam dreigen in de tweede helft, want voor hen was het van moeten. Maar het is bizar dat we niet meer tot doelrijpe kansen komen, terwijl er veel ruimte ligt. Die stap moeten we zetten als we Europees kampioen willen worden."