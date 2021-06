Oranje-legendes hekelen De Boer: "Je wisselt toch geen spits voor een spits?"

Vooral de keuze van De Boer om de bedrijvige Donyell Malen van het veld te halen na de rode kaart van Matthijs de Ligt kon op weinig begrip rekenen. "Dan ben je de coach en dan haal je na een rode kaart je gevaarlijkste man eraf en breng je Promes in", foeterde Van der Vaart.

"En dan zit er niemand naast je op de bank die eens zegt: zullen we het niet doen? Een aanvaller voor een aanvaller, dat doe je toch niet als je met 10 man komt te staan? Of ben ik nou gek?”

Hij kreeg steun van collega-analist Pierre van Hooijdonk, die de beslissing een "Advocaatje" noemde. Daarmee doelde de Nederlander op de befaamde wissel van Dick Advocaat op het EK van 2004. Toen wisselde de coach - ook tegen Tsjechië - de sterke Arjen Robben, waarna Oranje onderuitging.

"Malen is je gevaarlijkste aanvaller, met snelheid, die moet je laten staan. Met 10 man moet je kunnen counteren. Dit is een statuswissel. Memphis had er altijd uit gemoeten, want die was heel slecht."