Afgang voor Nederland: Oranje sneuvelt met 0-2 tegen Tsjechië na rood De Ligt

Georginio Wijnaldum spreekt over een offday voor Nederland. "Na de rode kaart lagen we onder. We konden de bal niet meer in de ploeg houden. Het werd moeilijk om druk te zetten en we kwamen er ook niet meer uit."



"Het is heel gek dat we er nu uitliggen, zeker omdat we groeiden in het toernooi. Voor het EK was er veel kritiek op ons spel, maar die bogen we om in de groepsfase. Dat we nu naar huis gaan, is erg pijnlijk."