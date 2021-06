De Ligt neemt alle schuld op zich: "Verliezen wedstrijd door actie van mij"

"Ik heb de jongens nog zien strijden aan het einde van de wedstrijd. Dan voel ik mezelf wel verantwoordelijk. We hadden de controle en de kansen in de eerste helft. Het ging daarna gelijk op en maakt de rode kaart het verschil."

De Jong: "Soms heb je van die dagen..."

Ook middenvelder Frenkie de Jong baalt als een stekker. "We speelden de eerste helft ook niet goed, het leek wel of we moe waren", zucht de speler van Barcelona.

"Het is niet dat we niet willen, want het is voor sommigen zelfs de grootste wedstrijd uit hun carrière."





"Dat Matthijs alle schuld op zich neemt is een beetje overdreven", vindt De Jong. "Hij heeft natuurlijk veel persoonlijkheid en het is knap dat hij dat toegeeft. Maar ook met 10 man kan je beter doen, zeker tegen Tsjechië.