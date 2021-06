Lukaku vs. Ronaldo: stats in voordeel van CR7, "maar hoe gaan ze Lukaku afstoppen?"

Ronaldo scoort overal en altijd

Om nog maar te zwijgen van de individuele bekroningen: 5x Ballon d'Or, 3x Wereldvoetballer van het Jaar, 3x Europees Voetballer van het Jaar, Speler van het Jaar in drie verschillende landen, 18x topschutter,... De lijst is eindeloos.

Cristiano Ronaldo begon zijn voetbalcarrière op het hoogste niveau in eigen land. Bij Sporting werd hij in 2002 op 16-jarige leeftijd naar de A-kern overgeheveld door Laszlo Bölöni, u wel bekend.

Lukaku ontploft echt bij Inter

Als we dieper inzoomen op Romelu Lukaku, 8 jaar jonger dan Ronaldo, is meteen duidelijk dat onze landgenoot nog een lange weg heeft af te leggen om in de buurt te komen van Ronaldo.

Een kanttekening: wie heeft dat niet? Ronaldo staat - Lionel Messi even niet meegerekend - met zijn statistieken op eenzame hoogte.

De voorbije twee jaar bij Inter ontpopte Romelu Lukaku zich tot absolute wereldspits, mét bijhorende statistieken. Zijn 64 doelpunten in 95 wedstrijden (alle competities) de laatste twee seizoenen zijn daar het bewijs van.

De teller van Lukaku geeft na vorig seizoen 2 prijzen met zijn team aan. Daar knelde in het verleden het schoentje voor de Rode Duivel. Hij scoorde wel zijn goals, maar zijn teams bleven vaak onder de verwachtingen.

Na zijn titel met Anderlecht in 2010 trok Lukaku naar de Premier League om er bij achtereenvolgens Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United 146 keer te scoren in 277 wedstrijden. Pas bij Inter in de Serie A kwam er dit seizoen een tweede trofee bij voor onze landgenoot.

Intussen kon Ronaldo met een waanzinnig cijfer uitpakken: voor hij naar Juventus verkaste, vond hij alleen al bij Real 450 keer het doel, in amper 438 wedstrijden.

Bij de Rode Duivels zijn Lukaku's statistieken dan weer net iets beter dan die van Ronaldo: Lukaku's 63 goals in 96 wedstrijden zijn qua gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd net beter dan de 109 goals van Ronaldo in 178 wedstrijden met Portugal (0,65 vs. 0,61 per wedstrijd).