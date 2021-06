Duivelsblog Portugal -2: "Nu begint het toernooi pas écht"

20:15 20 uur 15. Hoe goed kennen de Rode Duivels Portugal? Hoe goed kennen de Rode Duivels Portugal?

20:12 20 uur 12. Is spelen in Sevilla een cadeau of niet? Is spelen in Sevilla een cadeau of niet?

20:02 20 uur 02. Rode Duivels: "Het toernooi begint nu écht". Rode Duivels: "Het toernooi begint nu écht"

17:48 17 uur 48. Nu begint het toernooi pas echt. Portugal is de titelverdediger, maar wij zijn vastberaden en slim. Romelu Lukaku. Nu begint het toernooi pas echt. Portugal is de titelverdediger, maar wij zijn vastberaden en slim. Romelu Lukaku

17:47 17 uur 47. Lukaku: "Winnen met België zou ultieme erkenning zijn". Lukaku: "Winnen met België zou ultieme erkenning zijn"

17:46 17 uur 46. Met de topschutterstitel ben ik helemaal niet bezig. Het enige wat me interesseert is winnen. Romelu Lukaku. Met de topschutterstitel ben ik helemaal niet bezig. Het enige wat me interesseert is winnen. Romelu Lukaku

17:45 17 uur 45. De open training voor pers en publiek in Tubeke is afgelopen. De Rode Duivels doen nu nog even verder. De volgende training staat in Zuid-Spanje in Sevilla op het programma. . De open training voor pers en publiek in Tubeke is afgelopen. De Rode Duivels doen nu nog even verder. De volgende training staat in Zuid-Spanje in Sevilla op het programma.

17:32 17 uur 32. Geen Chadli. Nacer Chadli is er niet bij op training. De flankspeler blijft binnen en zal daar een individuele sessie volgen. Volgens bondscoach Roberto Martinez zal Chadli de wedstrijd tegen Portugal wel halen. . Geen Chadli Nacer Chadli is er niet bij op training. De flankspeler blijft binnen en zal daar een individuele sessie volgen. Volgens bondscoach Roberto Martinez zal Chadli de wedstrijd tegen Portugal wel halen.

17:30 17 uur 30. Livestream open training. Volg hier vanaf 17.30 het eerste stuk van de training van de Rode Duivels. Na een kwartiertje gaat de oefensessie verder, maar zal de livestream niet langer beschikbaar zijn. . Livestream open training Volg hier vanaf 17.30 het eerste stuk van de training van de Rode Duivels. Na een kwartiertje gaat de oefensessie verder, maar zal de livestream niet langer beschikbaar zijn.

16:22 16 uur 22. Of ik mij zorgen maak om het veld? Nee, dat is voor beide teams net hetzelfde. Ik heb signalen opgevangen dat iedereen in Sevilla zijn uiterste best doet om het veld helemaal klaar te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in. Bondscoach Roberto Martinez. Of ik mij zorgen maak om het veld? Nee, dat is voor beide teams net hetzelfde. Ik heb signalen opgevangen dat iedereen in Sevilla zijn uiterste best doet om het veld helemaal klaar te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in. Bondscoach Roberto Martinez

16:10 16 uur 10. Iedereen is klaar om mee af te zakken richting Sevilla. Er zijn geen geblesseerde spelers meer. We zijn op volle sterkte. . Bondscoach Roberto Martinez. Iedereen is klaar om mee af te zakken richting Sevilla. Er zijn geen geblesseerde spelers meer. We zijn op volle sterkte. Bondscoach Roberto Martinez

14:57 14 uur 57. Ruben Van Gucht snuift de sfeer op in Tubeke enkele dagen voor het EK-duel met Portugal. Ruben Van Gucht snuift de sfeer op in Tubeke enkele dagen voor het EK-duel met Portugal

13:32 13 uur 32. Iedereen staat superscherp en is enorm gefocust. Er gaan morgen zeker meer Portugese fans zijn. La Cartuja was in een mum van tijd uitverkocht toen bekend raakte dat Portugal er zou spelen. Ruben Van Gucht in Het Journaal. Iedereen staat superscherp en is enorm gefocust. Er gaan morgen zeker meer Portugese fans zijn. La Cartuja was in een mum van tijd uitverkocht toen bekend raakte dat Portugal er zou spelen. Ruben Van Gucht in Het Journaal