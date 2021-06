Bondscoach Martinez blikt vooruit: "We zullen ons niet aanpassen aan Portugal"

"We willen zondag beter doen dan in de voorbije matchen"

Er waren de voorbije weken nog twijfels rond Hazard, De Bruyne en Witsel, maar die zijn intussen van de baan: "Het was geweldig om De Bruyne meteen op zo een hoog niveau te zien spelen tegen Denemarken en Finland."

"Ik kan hetzelfde zeggen voor Hazard en Witsel. Iedereen is klaar om af te zakken naar Sevilla. Dat was ook een van de onderliggende doelstellingen, we wilden de geblesseerden helemaal klaar krijgen voor het verdere verloop van dit toernooi. "

"De weelde is zo groot dat ik nog geen idee heb wie er in de basisploeg zal staan", gaat de bondscoach verder. "Iedereen heeft het goed gedaan in de groepsfase. We zullen zondag nog beter proberen zijn dan in de voorbije matchen, maar de verbeteringen zitten enkel nog in de details."

"Of we ons zullen aanpassen aan Portugal? Nee, het zit in ons DNA om aanvallend voetbal te brengen. Portugal is zeer sterk en ervaren, we weten dat we geduld zullen moeten hebben. Makkelijk zal het uiteraard niet worden."