De ideale EK-11 van Gert Verheyen: "Met Belgen Courtois, De Bruyne en Lukaku"

"Laat me beginnen met te zeggen dat dit niet gemakkelijk is, want voor elke naam sluit je een andere uit die er ook zou bijkunnen", verklaart Verheyen.

"Maar ik koos voor Courtois in doel. Achterin Spinazzola, De Vrij, Bonucci en Dumfries. In het middenveld Locatelli, Jorginho, De Jong en De Bruyne. En daarvoor dan Mbappé en Lukaku. Dat is geen slecht ploegske, he."

"Zijn dit nu de beste 11? Er zijn er nog goeie. Je kunt er Modric bijzetten, en Perisic, Benzema, Ronaldo... Het is altijd kiezen, maar er zit niemand bij waarvan je zegt: "Allez, die toch niet?""



Twee vragen kwamen er van de collega-analisten.



1- Frank Boeckx: "Op basis waarvan heb je Courtois in doel gezet?"

Verheyen: "Hij heeft het nog niet kunnen tonen, maar intrinsiek is Courtois de beste. Keepers van de grote landen hebben nog maar weinig te doen gehad. Er zijn al veel doelmannen die meer werk gehad hebben, maar die hebben dan toch ook wel foutjes gemaakt."

Boeckx: "Helemaal akkoord, Gert."

2- Tomasz Radzinski: "Waarom Mbappé, die nog geen goal maakte?"

Verheyen: "Klopt. Maar als je aan bepaalde wedstrijdfases denkt, dan is die sprint van Mbappé in de 2e helft van Duitsland-Frankijk iets dat je over een half jaar nog altijd onthouden zult hebben."

En dan vraag 3 van Karl Vannieuwkerke: "Als je met deze ploeg een penalty krijgt, wie trapt die dan?"

Verheyen: "Lukaku, he."