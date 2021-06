"Nederland naar de finale! Het ligt niet aan het spel, wel aan de loting"

Rechts is dat veel minder het geval. Engeland, Duitsland en Nederland springen daar in het oog. En dan te zeggen dat Engeland en Duitsland in dit EK nog niet bepaald swingend voetbal gebracht hebben.

"Krachten sparen tot aan de halve finales"

"Je komt okselfris aan die halve finales. En wie weet speel je dan tegen een team dat al twee keer verlengingen heeft moeten spelen. Of wat wil jij dan? Dat we nu al tegen Spanje spelen en met 4-0 verliezen?"

Van der Gijp: "Nederland kan al zijn krachten sparen tot aan de halve finales. Dat is toch lekker? Stel: je staat 2-0 voor in de volgende wedstrijden, dan kun je nieuwe spelers inbrengen en andere spelers rust geven."

Veronica Inside is een van de bekendste voetbaltalkshows in Nederland. René van der Gijp neemt er nooit een blad voor de mond.

"Je wil toch zo'n tabel als België?"

"Niemand zal zich over 10 jaar nog herinneren hoe Nederland in de halve finales terechtgekomen is. Niemand. Dit spreekt totaal niet tot de verbeelding."

"Dit is de rode loper richting de halve finale. Het is ongelofelijk. Nederland is op weg naar de halve finale en wie weet de finale. Als hij de halve finales niet haalt, dan zal bondscoach Frank de Boer moeten vluchten."

"In de kwartfinales: Wales of Denemarken. Als dan De Ligt, De Vrij en Stekelenburg goed op dreef zijn, is dat idem: appeltje-eitje."

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant De Telegraaf, reageert cynisch: "Dat kan ik me helemaal voorstellen, ja. Als je met twee spelers top bent - als Depay en Malen top zijn - dan is het appeltje-eitje. Tsjechië kan niet misgaan."

"Frank de Boer heeft een gouden pik"

Bij het AD is Maarten Wijffels de Oranje-watcher. Ook volgens hem moet Nederland ver kunnen doordringen in het toernooi.

"Ze willen het niet zeggen, maar natuurlijk is er opluchting bij het Nederlandse elftal dat ze in de 1/8e finales tegen Tsjechië uitkomen. Tsjechië is een land dat al heel tevreden is dat ze in de volgende ronde staan. Nederland is favoriet."

"Het gevaar is nu wel onderschatting. Het hele land rekent zich al rijk: de halve finale en misschien de finale. 1 kanttekening: Tsjechië is misschien niet meer het spectaulaire elftal met Koller, Rosicky en Nedved, maar het is wel een team dat het onlangs bijvoorbeeld goed deed tegen Engeland en België."

"Maar dit is wel de kans om geschiedenis te schrijven. Bestaat er een mooiere motivatie? Ik denk dat de spelers het op die manier benaderen."

"Voor het EK zei De Boer dat het geweldig zou zijn om de halve finales te halen, nu heb je toch zoiets van "okay, nu is het gewoon een reëel doel". Er wordt wel eens gezegd dat Frank de Boer een gouden pik heeft, wel: het zou wel eens kunnen."