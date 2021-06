Tourmanager-freaks van De Lead-Out: "Bissegger wordt de Hirschi van deze Tour"

Op hun website geven ze tips & tricks en in hun podcast Kopman, een samenwerking met Sporza, praten ze samen met Tom Vandenbulcke over de Tour en het spel.

De kopmannen

"Als Van der Poel wint, dan zal Van Aert er altijd wel dichtbij zijn. Hij kan zich mengen in de massasprints op een goede dag en is topkandidaat in de twee tijdritten. Hij moet dus mee."

"We kiezen voor 4 namen van de beruchte Grote Vijf. Rond Tadej Pogacar en Primoz Roglic kan je niet, die moeten mee. Julian Alaphilippe ook, want die zal er op de hellende aankomsten altijd dichtbij zijn, kan ook een goede tijdrit rijden en we beschouwen hem ten slotte ook als halve klassementsman."

De sprinters

"Ten slotte pakken we ook Max Walscheid mee. Nu Nizzolo er niet bij is wordt hij bij Qhubeka-Assos de man voor de sprints en bovendien is hij ook een goede tijdrijder. Een goeie dus keuze voor 4M."

"Voor groen mikken we op Sonny Colbrelli , in bloedvorm en dé concurrent voor Sagan. Sagan zal in de vlakke sprints wellicht meer punten pakken, maar Colbrelli kost een miljoen minder. Alex Aranburu is een gelijkaardig type en voor 4M een steal."

"Daarnaast kan je niet rond Mark Cavendish , die maar 6M kost. Hij zal geen 3 of 4 ritten winnen zoals in zijn hoogdagen, maar hij is na Ewan misschien wel de rapste van het pak. Hij zal er vaak dichtbij zijn en zal misschien wel een ritje winnen."

Welke snelle mannen neemt De Lead-Out mee richting Brest? "Van Aert beschouwen we als halve sprinter. Verder kiezen we voor Caleb Ewan , dat is de snelste van ze allemaal, zeker nu Bennett niet meerijdt."

Het middenveld

"Voor het klassement rekenen we nog op Jack Haig. Met zijn 5M is hij goedkoop, hij heeft ervaring en is kopman bij Bahrein-Victorious. Dat is bovendien een ploeg in vorm. Hij lag voor ons in de weegschaal met David Gaudu en Lucas Hamilton."

"We verwachten ook veel van Stefan Bissegger, een van de seizoensrevelaties. Hij is de tijdrijder die dit jaar al de meeste topvijfnoteringen liet optekenen. Hij kan ook een heuvel over, is aanvalslustig en is niet traag. Hij wordt de Hirschi van deze Tour."

"We moesten ook iemand hebben van AG2R, dat wordt dé aanvallersploeg van deze Tour. We kwamen dan snel uit bij Aurélien Paret-Peintre. Hij is vinnig, rijdt goed bergop en zou wel eens à la Nans Peters vorig jaar een etappe kunnen winnen."