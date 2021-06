Frank Raes: "Twee dagen extra rust voor Rode Duivels is bijna oneerlijk"

"Of hun defensie hun zwakke plek is? Dat kan je ook van de Belgen zeggen. Ook de Rode Duivels speelden nog geen overweldigend toernooi. Ze zullen hun niveau moeten omhoog krikken, want ze krijgen eindelijk een uitdaging."

"Dat is niet mis", zegt Frank Raes. "Portugal heeft niet alleen Cristiano Ronaldo. Renato Sanches is bijvoorbeeld een sterke jongen die kampioen werd met Lille en een goede indruk maakte tegen Frankrijk."

Na 36 poulewedstrijden is het doek gevallen voor 8 landen op het EK en kan het echte werk beginnen. Ook voor de Rode Duivels die met Portugal de aftredende Europese kampioen treffen in de achtste finales.

Met de offensieve weelde van de Portugezen zal bondscoach Roberto Martinez goed moeten nadenken over zijn defensie. "Denayer is snel, Boyata heeft het al goed gedaan of reken je op de ervaring van Vermaelen?", wikt en weegt Raes de opties.

"Thomas Vermaelen vind ik van nature de meest strakke verdediger. Maar laat je dan recordinternational Jan Vertonghen uit de ploeg? En Denayer zit dan weer bij dezelfde manager als de bondscoach, al zou dat geen rol mogen spelen."

Het zijn niet de enige vraagtekens die Raes ziet voor zondag in de bakoven van Sevilla. "Hoe fit is Axel Witsel? En start Eden Hazard? Eden ging er wel voor tegen Finland. Het mislukte vaak, maar hij probeerde wel telkens opnieuw. Hij kan nog groeien. Het is niet de grote Eden Hazard die we voor ogen hadden, maar hij zal wel spelen."

Het grote voordeel voor de Rode Duivels is dat ze 48 uur meer rust hebben dan de Portugezen. "Dat is een enorm verschil", zegt Raes. "Het is zelfs bijna oneerlijk."

"Twee dagen is veel. Op het WK in 1994 werden de Rode Duivels onverwacht derde in hun groep na een nederlaag tegen Saudi-Arabië. Zo moesten ze plots twee dagen vroeger dan verwacht spelen tegen Duitsland. Dat is de Belgen toen zuur opgebroken."