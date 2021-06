Bondscoach Portugal waarschuwt: "We zijn een moeilijk te kloppen team"

"Nu komt het erop aan ook fysiek te herstellen van de wedstrijd tegen de Fransen. We laten de spelers rusten en revalideren, opdat ze zondag fris zijn voor België. We zullen de impact van die 48 uur minder rust zo klein mogelijk maken."

Na twee puntendelingen op de slotspeeldag in de "Groep des Doods" is de teerling geworpen: de Rode Duivels komen in de achtste finales uit tegen titelverdediger Portugal. De Rode Duivels hebben wel 48 uur meer recuperatietijd dan Portugal, dat gisteren nog kampte tegen Frankrijk en bovendien meer energie verbruikt heeft in een loodzware groep.

Zondag wordt er een maximumtemperatuur van 32 graden verwacht in Sevilla. Bij de aftrap om 21u zal de thermometer nog 27 graden aanwijzen. "Voor ons is dat alvast geen handicap", zegt Santos.

De Portugese bondscoach stond al twee keer eerder tegenover de Rode Duivels. Twee oefeninterlands leverden één zege (2-1, op 29 maart 2016) en één gelijkspel (0-0, 2 juni 2018) op voor de Portugezen.

"België is zeker een lastige tegenstander, de nummer een van de wereld. We kennen hen al, maar nu zullen we hen bestuderen om te zien wat er veranderd is. Daarnaast analyseren we ook nog onze match tegen Frankrijk om zo het volgende duel optimaal voor te bereiden. Ik ben er zeker van dat we op ons best zullen zijn in Sevilla. Wij zijn een moeilijk te kloppen team."

In het oefenduel van 2016 in Leiria stond Rui Patricio al tussen de palen bij de Portugezen. Op dit EK moest hij al zes tegendoelpunten incasseren. "We weten dat België een lastige tegenstander is", zei hij bij de Portugese tv-zender RTP. "Maar in de tweede ronde van een EK mag je dan ook zware tegenstanders verwachten."